﻿الدوري الاسباني: ميسي يقود برشلونة إلى الصدارة مؤقتا بفوز مثير على بلنسية في الثواني الأخيرة

مدريد – د ب أ: قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة لاعتلاء صدارة الدوري الأسباني مؤقتا، إثر فوزه المثير والمتأخر 3/2 على مضيفه بلنسية في المرحلة التاسعة التي شهدت أيضا تعادل إسبانيول مع ضيفه إيبار 3/3.

وارتفع رصيد برشلونة إلى 19 نقطة، ليتربع على الصدارة مؤقتا، بفارق نقطة واحدة أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد وريال مدريد، قبل انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما تجمد رصيد بلنسية عند تسع نقاط في المركز الخامس عشر مؤقتا. وواصل ميسي ممارسة هوايته في هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي بمختلف المسابقات، بعدما سجل الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 22، قبل أن ينتفض بلنسية في الشوط الثاني، بعدما سجل البديل منير الحدادي، المعار للفريق الأندلسي من برشلونة هذا الموسم، ورودريغو مورينو هدفين في الدقيقتين 52 و56. وسرعان ما استعاد برشلونة اتزانه بعدما أدرك لويس سواريز التعادل للفريق الكتالوني في الدقيقة 62، قبل أن يحرز ميسي هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثانية (الأخيرة) من الوقت المحتسب بدل الضائع aللشوط الثاني من ركلة جزاء، ليقود برشلونة لتحقيق انتصاره الأول على ملعب «ميستايا» معقل بلنسية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2014. وشهدت المباراة تعرض النجم المخضرم اندرياس انييستا لإصابة بالغة سيغيب على إثرها فترة ليست قصيرة عن الملاعب.

وأفلت اسبانيول من هزيمة محققة أمام ضيفه إيبار وتعادل معه بعشرة لاعبين، 3/3. ورفع إيبار رصيده إلى 12 نقطة، مقابل ثماني نقاط لاسبانيول. وتقدم إيبار بثلاثة أهداف في الشوط الأول، ولكن اسبانيول استعاد توازنه في الشوط الثاني، وأدرك التعادل رغم أنه لعب أخر ست دقائق بعشرة لاعبين. وافتتح سيرجي اينريش التسجيل لإيبار في الدقيقة 23، ثم أحرز المكسيكي دييغو رييس مدافع اسبانيول هدفا بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 27، قبل أن يسجل إنريكي غارسيا كيكي الهدف الثالث لإيبار في الدقيقة 44. وفي الشوط الثاني رد هيرنان بيريز مهاجم باراغواي بهدف لاسبانيول في الدقيقة 65، ثم أضاف الأرجنتيني بابلو بياتي الهدف الثاني في الدقيقة 73. وانهى اسبانيول المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد فيليبي كايسيدو في الدقيقة 84 لحصوله على الإنذار الثاني. ورغم النقص العددي خطف اسبانيول التعادل القاتل في الدقيقة 92 بواسطة البرازيلي ليوناردو بابتيستاو. ولم يذق اسبانيول طعم النصر منذ تغلبه على ملعب اوساسونا 2/1 في 22 ايلول/ سبتمبر الماضي. وحقق إيبار ثلاثة انتصارات هذا الموسم مقابل ثلاث هزائم وثلاثة تعادلات، فيما خسر اسبانيول ثلاث مرات مقابل خمسة تعادلات وفوز وحيد.