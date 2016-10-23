﻿ميشال قزي يطلق فيديو كليب «معك يومين» بعد رسائل تهديد

بيروت – «القدس العربي»: يدرس خطواته الفنية بتأن ضماناً لنجاح أعماله، إنه الفنان اللبناني الشاب ميشال قزي الذي يترقّب أعماله معظم الصبايا والشباب ويتناقلون أغانيه وصوره عبر حسابهم الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أجواء من الألفة والفرح أطلق قزي بالاشتراك مع شركة 99 Production التي انضمّ اليها مؤّخراً العرض الأول للفيديو كليب الخاص بأغنيته الجديدة «معك يومين «، التي أطلقها منذ مدّة وهي من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع عمر صبّاغ، وحصدت النجاح متصدّرة المراتب الأولى في سباقات الأغنيات العربية طيلة الأسابيع الماضية، وذلك بحضور كوكبة من الإعلاميين والأصدقاء والمحبين شكرهم قزي على تلبيتهم دعوته لحفل إطلاق الفيديو وعلى وقوفهم الدائم إلى جانبه دعماً لخطواته الفنية كافة.

وقد فاجأ في البداية الحضور عندما عرض فيديو كليب خاص بالأغنية كان سبق له وصّوره وإنما تراجع عن طرحه لتقديم عمل أفضل يليق بالمستوى المتوقع منه كما قال، وبعده قام بعرض الفيديو كليب، الذي اعتمده والذي يحمل توقيع المخرج اللبناني وليد ناصيف، والذي من المقرر أن يطرحه خلال اليومين المقبلين عبر الشاشات التلفزيونية.

بالمناسبة احتفل الجميع بقطع قالب الحلوى على وقع أغنية «معك يومين» وتلقى قزي تهاني الحضور الذي تمنى له التوفيق بعمله المصوّر وخطواته المقبلة كافّة.

تجدر الإشارة إلى أن قزّي تلقى انتقاداً منذ مدة لدى طرحه أغنيته «معك يومين» من قبل عدد من الإعلاميين والفنانين بسبب لجوئه للترويج لأغنيته على طريقته من خلال اعتماد أسلوب التهديد عبر ارساله رسائل قصيرة عبر الوتساب تحذّرهم بحدوث تغيير خلال يومين مستخدماً صوت مسدس.