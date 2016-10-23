﻿تونس أول بلد عربي يستضيف «ملكة جمال الكون»

تونس – «القدس العربي»- من حسن سلمان: تستضيف تونس في الخامس والعشرين من كانون الأول/ديسمبر المقبل الدورة الواحدة والتسعين من مسابقة «مكلة جمال الكون»، لتصبح بذلك أول بلد عربي يحتضن هذا الحدث الاستثنائي العالمي. وأكد رئيس مؤسسة «روشكا تونس موديلز» أندر التونسي أنه حصل مؤخراً على امتياز تنظيم مسابقة «مكلة جمال الكون»، بعد أن تمّ التوقيع في تركيا على اتفاقية في هذا الغرض مع رئيس المنظمة العالمية لملكة جمال الكون رسيم آيدين.

وأشار، في مؤتمر صحافي عقده قبل أيام في العاصمة التونسية، إلى أن الشابة صابرين الغضّاب ستمثل تونس في المسابقة «بعد عمليّات فرز واختيار شملت العديد من المترشحات وذلك حسب معايير محددة لا تتعلق فقط بالجمال الجسدي، وإنما أيضا بالثقافة العامة والانضباط».

وتشارك في هذه المسابقة أيضاً دول عدة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والسويد والأرجنتين واليابان واليونان وإسبانيا وكوريا الجنوبية وليتوانيا، فضلاً عن مشاركة بعض المشاهير كنجمة البوب كاترينا والفنان التركي حسني شلندر جي وغيرهما.

وتعوّل تونس على هذا النوع من التظاهرات في إنعاش القطاع السياسي المتعثر حالياً في البلاد، حيث سبق أن استضافت عدداً من ملكات جمال العالم في جزيرة «جربة» (جنوب شرق) والتي تعد أبرز المقاصد السياحية في تونس والمنطقة.

و»ملكة جمال الكون» هي مسابقة دولية سنوية للجمال تأسست عام 1952 وتنظمها هيئة «ملكة جمال الكون» التي يملكها رجل الأعمال الأمريكي والمرشح الحالي للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب.