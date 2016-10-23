﻿هروب 100 نزيل من سجن في هايتي

بوينس آيرس ـ د ب أ: هرب حوالي 100 نزيل من أحد السجون في هايتي، حسبما ذكرت وسائل اعلام محلية يوم السبت. ولقي ضابط شرطة حتفه وأصيب 2 من ضباط الأمن جراء الهروب الجماعي من السجن الواقع في مدينة أركاهاي الغربية، حسبما أفاد موقع «فانت بيف إنفو» الإخباري.

وسرق السجناء أيضا عدداً من الأسلحة من الحراس. وأدانت الحكومة ما وصفته بأنه «تمرد شنه أفراد مدججون بالسلاح»، وفقاً لتصريح نقله موقع «فانت بيف إنفو». كما أصدرت السفارة الأمريكية في هايتي تحذيراً لمواطنيها، بالبقاء بعيداً عن هذه المنطقة.