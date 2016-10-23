﻿إكثار الأطفال من استخدام الأجهزة الرقمية يقلل إمكانية إنجازهم للواجبات المدرسية

سان فرانسيسكو ـ د ب أ: كشفت دراسة علمية أنه كلما أكثر الأطفال من استخدام الأجهزة الرقمية، تراجعت إمكانية انجازهم للواجبات المدرسية.

وأظهرت الدراسة التي أجراها فريق من أطباء الأطفال بكلية الصحة العامة في جامعة براون الأمريكية أن الأطفال الذين يقضون ما بين ساعتين إلى أربع ساعات يومياً في استخدام الأجهزة الرقمية تتراجع إمكانية إنجازهم للفروض المدرسية بنسبة 23 بالمئة مقارنة بالأطفال الذين يستخدمون الأجهزة الرقمية لفترة تقل عن ساعتين يومياً. واعتمدت هذه النتائج على بيانات الدراسة الوطنية لصحة الطفل التي أجريت في الولايات المتحدة خلال عامي 2011 و2012 على أكثر من 64 ألف طفل تتراوح أعمارهم ما بين 6 إلى 17 عاماً.

وخلال دراسة معدلات استخدام الأطفال للأجهزة الرقمية بما في ذلك مشاهدة التليفزيون واستخدام الكمبيوتر أو ممارسة ألعاب الفيديو أو استخدام الكمبيوترات اللوحية والهواتف الذكية في أغراض غير دراسية، توصل الباحثون الى أن 31 ٪ من الأطفال يستخدمون الأجهزة الرقمية أقل من ساعتين يومياً، وأن 36 ٪ يستخدمون الأجهزة الرقمية لفترة ما بين ساعتين إلى أربع ساعات يومياً، وأن 17 ٪ يستخدمون هذه الأجهزة لفترات تتراوح ما بين أربع إلى ست ساعات، كما أن 17 ٪ يستخدمونها لأكثر من ست ساعات في اليوم. وأفاد الموقع الإلكتروني «ساينس دايلي» المعني بالأبحاث والدراسات العلمية بأنه كلما زادت فترات استخدام الأجهزة الرقمية بواقع ساعتين إضافيتين في اليوم، تراجعت إمكانية انجاز الواجبات المدرسية، حسبما أظهرت الدراسات الإحصائية لكل فئة من الفئات سابقة الذكر.

وجاء في الدراسة أن الأطفال الذين يقضون ما بين أربع إلى ست ساعات في استخدام الأجهزة الرقمية تتراجع إمكانية إنجازهم للفروض الدراسية بنسبة 49 ٪ مقارنة بأقرانهم الذين يقضون ساعتين فقط في استخدام هذه الأجهزة. وتتراجع هذه النسبة إلى 63 ٪ لدى الأطفال يقضون ست ساعات أو أكثر في استخدام الأجهزة الرقمية.