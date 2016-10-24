﻿حفل ملكة جمال لبنان: باهر… جمال عادي… وأجوبة ركيكة

بيروت ـ «القدس العربي» من سعد الياس: ليست انتخابات رئاسة الجمهورية التي رست على ما يبدو على الجنرال ميشال عون هي التي شكّلت فقط صدمة لبعض اللبنانيين إذ أن الصدمة التي رافقت انتخابات ملكة جمال لبنان لهذا العام لم تقل وطأة وهي التي أسفرت في ختام المسابقة عن تتويج ساندي تابت (21 سنة) من بحمدون، على عرش الجمال اللبناني، للعام 2016. وستمثل لبنان في مسابقتي انتخاب ملكة جمال العالم والكون. وجاء تتويج الملكة بعد الإجابة على السؤال الموحّد وهو «إذا قُدّر لك أن تُنتخَبي رئيسة للجمهورية ما هي أول خطوة تقدمين عليها ولماذا؟» حيث بدت إجابات المتباريات عادية وبعيدة عن الموضوع وكأنهن حفظن بضع إجابات لكنهن أخفقن فيها فجاءت ركيكة. وحلّت ماريبيل طربيه وصيفة أولى للملكة، وأندريا هيكل وصيفة ثانية، وترايسي رزق الله وصيفة ثالثة، وهالة مرعي وصيفة رابعة.

وجرى الانتخاب في كازينو لبنان في حفل باهر برعاية وزارة السياحة وحضور الوزير ميشال فرعون، وأحياه الفنان وائل كفوري وقدّمته الإعلامية والممثلة إيميه صياح التي بدت متألقة وأجمل من المتباريات.

وكعادتهم واكب اللبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي انتخابات ملكة الجمال بتعليقاتهم التي جاءت في غالبيتها منتقدة النتائج ومن بينها : «سنة سيئة عاللبنانيين … الظاهر الله ضربنا بالملكة والرئيس مع بعض»..»نعم للتمديد لملكة جمال لبنان السابقة فاليري، معقول لا موفقين في الملكة ولا في المرشح المفترض للرئاسة» ..»للصراحة، ترايسي رزق الله كانت الأجمل، الأرقى والتي تستحق بجدارة لقب ملكة جمال لبنان» .. «من دون مبالغة خالتي سهيلة أجمل من الملكة».. «بصراحة .. بعد جورجينا رزق ما إجا بلبنان جمال رباني مع ثقافة وعلم وذكاء».. «قيمة الهدايا للملكة بيحلوا مشكلة الدين العام يا جماعة».

وقد انتقد البعض أعضاء لجنة التحكيم الذين كما ورد في التعليقات لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بالجمال.