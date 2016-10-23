ابن ترامب يقول إن والده سيقبل نتيجة الانتخابات إذا كانت نزيهة





واشنطن- رويترز- قال إريك ترامب، ابن مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، اليوم الأحد إن والده سيقبل نتائج الانتخابات الأمريكية “بنسبة مئة في المئة” إذا كانت نزيهة.

وأضاف لشبكة “إيه بي سي” “أعتقد أن ما يقوله والدي هو.. أريد انتخابات نزيهة”.

وأضاف “إذا كانت النتيجة عادلة فإنه سيقبلها بالتأكيد. لا شك في ذلك”.

وأقرت كيلان كونواي، مديرة حملة ترامب، اليوم الأحد بأن المرشح الجمهوري يتراجع خلف منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في استطلاعات الرأي.

وقالت كونواي لمحطة “إن بي سي” “نحن في الخلف”، مضيفة أن كلينتون تملك “مميزات هائلة”، ومنها ما وصفتها بصندوق تمويل حربي أكبر تستطيع أن تستغله في شراء إعلانات تلفزيونية.

وقال ترامب مراراً إن الانتخابات يجري تزويرها ضده. ولكنه لم يقدم دليلاً وأظهرت العديد من الدراسات أن نظام الانتخاب الأمريكي اللامركزي، والذي يدار في كل ولاية على حدة، سليم.

وفي مناظرة أجراها ترامب الأسبوع الماضي مع كلينتون، تحدّى المرشح الجمهوري أحد دعائم الديمقراطية الأمريكية برفضه الالتزام باحترام نتيجة الانتخابات الأمريكية.

وقال “ما أقوله هو أنني سأبلغكم عندما يحين الوقت. سأترككم متشوقين”. وفي أعقاب المناظرة قال ترامب إنه سيقبل بنتائج الانتخابات “إذا فزت”.