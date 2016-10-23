اشتراكيو إسبانيا يحلّون الأزمة بينما تلوح حكومة الأقلية في الأفق

مدريد- د ب أ- تستعد إسبانيا لتشكيل أول حكومة تعمل بكامل طاقتها، بعد انتظار دام 10 أشهر بعدما أعطى الحزب الاشتراكي المنتمي إلى يسار الوسط، اليوم الأحد، الضوء الأخضر لتشكيل حكومة أقلية بقيادة حزب الشعب المنافس.

وقال متحدث باسم الحزب الاشتراكي إنه لن يعارض حكومة أقلية بقيادة حزب الشعب الحاكم الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط، برئاسة رئيس الوزراء ماريانو راخوي.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن الحزب دعم هذه الخطوة في اقتراع، صوّت فيه 139 عضواً لصالح القرار، بينما رفضه 96 عضواً.

ويعني التصويت أن إسبانيا يجب أن يكون لديها حكومة جديدة قبل المهلة المحدد لها في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري . وبعد هذا الموعد، فإنه سوف يتحتم على الملك الإسباني فيليب السادس الدعوة لإجراء انتخابات للمرة الثالثة.

ووضع الملك برنامجاً زمنياً للمشاورات الجديدة من أجل تشكيل الحكومة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وحينها من المرجح أن يطلب الملك من راخوي تشكيل الحكومة؛ ليضع حداً للمأزق السياسي.

وكان قد برز حزب الشعب الذي ينتمي إليه راخوي باعتباره الحزب الأقوى في جولتي انتخابات وطنية أجريت في شهري كانون أول/ ديسمبر وحزيران/ يونيو، ولكن لم يحصل على الدعم الكافي للفوز بأغلبية برلمانية.

وحال الرئيس السابق للحزب الاشتراكي، بيدرو سانشيز، دون عودة راخوي لتولي منصب رئيس الوزراء لفترة إضافية.

وتنحى سانشيز عن منصبه كزعيم للحزب الاشتراكي، عقب تعرضه لنقد متزايد من داخل التيار، في أول تشرين أول/ أكتوبر الجاري، الأمر الذي مهد الطريق أمام راخوي للعودة رئيساً للوزراء. وقد شغل المنصب منذ كانون أول/ ديسمبر 2011.

وتسببت هذه الخطوة في حدوث انقسام في الحزب الاشتراكي رغم ذلك. واحتشد المئات من أعضاء الحزب خارج مقره أمس السبت احتجاجاً على أي موافقة لاستمرار راخوي في منصبة لولاية جديدة.

وانتقد بابلو اجليسياس زعيم حزب “بوديموس″ اليساري الشعبوي الحزب الاشتراكي للسماح بتشكيل “ائتلاف كبير”.

لكن خافيير فرنانديز، الرئيس المؤقت للحزب الاشتراكي، أصر على أن القرار بالتساهل مع حكومة راخوي المحافظة لا يرقى إلى دعم من جانب حزبه لراخوي. وقال إن “الحزب الاشتراكي يقود المعارضة، وسيستمر في هذا المضمار”.