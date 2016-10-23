المعارضة في ليتوانيا تعلن الفوز في الانتخابات العامة





فيلنيوس- رويترز- أعلن يوم الأحد حزب الفلاحين والخضر المعارض في ليتوانيا فوزه بعد جولة ثانية من الانتخابات العامة، وقال إنه سيبدأ مفاوضات مع حزب اتحاد الوطن والحزب الاشتراكي الديمقراطي بشأن تشكيل حكومة ائتلافية.

وأظهرت نتائج نشرتها لجنة الانتخابات في ليتوانيا حصول حزب الفلاحين والخضر، الذي يمثل يمين الوسط على 54 مقعداً في البرلمان المؤلف من 141 عضواً ليصبح أكبر حزب.

وقال سوليوس سكفيرلنيس الذي قاد حملة الحزب في الانتخابات والمرشح الآن لأن يصبح رئيس الوزراء المقبل لـ “رويترز″ إن”حكومتنا ستتسم بالشفافية والمسؤولية والمهنية والحزم”.

ومن المرجح أن تعني هذه النتائج أن رئيس وزراء ليتوانيا سيأتي من حزب آخر سوى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يمثل يسار الوسط أو حزب اتحاد الوطن الذي يمثل يمين الوسط لأول مرة منذ 15 عاماً.

وقال سكفيرلنيس “أعتقد أن الناس ملّوا”.

وأضاف أن حزب الفلاحين والخضر سيبدأ مفاوضات مع كل من اتحاد الوطن والحزب الاشتراكي الديمقراطي يوم الاثنين لتشكيل حكومة ائتلافية.