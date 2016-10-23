تجدّد المعارك في حلب بعد انتهاء هدنة الأيام الثلاثة





حلب- أ ف ب- قتل ثلاثة مدنيين الأحد خلال مواجهات في حلب بين جيش النظام السوري والفصائل المعارضة المسلحة، غداة انتهاء هدنة إنسانية اعلنتها روسيا طوال ثلاثة ايام، ولم تسفر عن اجلاء الجرحى من الاحياء المحاصرة.

واستهدفت غارات جديدة وقصف مدفعي الاحد احياء عدة في شرق حلب الذي تسيطر عليه الفصائل المعارضة، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان. واستهدف قصف مدفعي أيضا حيين يسيطر عليهما النظام، وفق المصدر نفسه.

ومساء الاحد قتل ثلاثة مدنيين بينهم امرأة، وطفل في قصف صاروخي استهدف حي المرجة الذي تسيطر عليه الفصائل المعارضة، وفق ما أفاد المرصد.

وأشار إلى أن القصف أدى أيضاً إلى “سقوط عدد كبير من الجرحى”، لافتاً الى أن “حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع″ نظراً إلى وجود بعض الجرحى في حال حرجة.

وكان مدير المرصد رامي عبد الرحمن أكد السبت ان “هناك تعزيزات عسكرية من الطرفين، الامر الذي يظهر انه ستكون هناك عملية عسكرية واسعة في حال فشل وقف اطلاق النار”.

وحلب منقسمة منذ عام 2012، ويطوّق جيش النظام السوري مناطق الفصائل المقاتلة، التي لم تتلق مساعدات انسانية منذ اشهر، كما انها مهددة بنقص المواد الغذائية، وفقا للامم المتحدة.

وبدأ النظام وحليفه الروسي هجوما في 22 ايلول/سبتمبر لاستعادة الاحياء الشرقية، ما ادى الى اتهامات بارتكاب “جرائم حرب” نظرا لقوة الضربات التي اوقعت نحو 500 قتيل والفي جريح، وفق الامم المتحدة.

وليلاً، أفاد مراسل “فرانس برس″ في الاحياء الشرقية انه سمع دوي قصف مدفعي في مختلف الانحاء بعيد انتهاء الهدنة.

والهدنة الانسانية التي انتهت مساء السبت لم تسفر عن مغادرة من يرغب من السكان والمقاتلين الاحياء الشرقية حيث يعيش نحو 250 الف شخص.

ورغم الاوضاع الصعبة، لم تشهد ثمانية ممرات حددها الجيش الروسي خلال الهدنة اي حركة. في النهاية، لم يغادر سوى ثمانية مقاتلين جرحى وسبعة مدنيين منطقة الفصائل.

مواجهات في جنوب حلب

واتهمت السلطات الروسية ووسائل اعلام رسمية سورية المقاتلين بمنع اي شخص من مغادرة مناطقهم.

وكانت الامم المتحدة خططت لاجلاء جرحى في وقت مبكر الجمعة، لكن في نهاية المطاف قررت تأجيل العملية لان “الضمانات المتعلقة بالظروف الامنية” ليست متوافرة.

وتقول الامم المتحدة ان 200 مريض وجريح يجب اجلاؤهم سريعا من مناطق المقاتلين في حلب.

وأفاد المرصد ان قوات النظام سيطرت الاحد على مناطق جديدة عند اطراف حلب الجنوبية ما يتيح لها استهداف الاحياء الشرقية.

وقتل عشرون مقاتلا على الاقل في هذه المعارك ينتمي معظمهم الى “جبهة فتح الشام” (النصرة سابقا) بحسب المرصد.

وأسف وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت الذي وصل الاحد الى غازي عنتاب في جنوب تركيا حيث سيزور مخيماً للاجئين، لتجدد المعارك.

وقال “اذا كنا نريد ان يعود اللاجئون السوريون يوما الى بلادهم فينبغي القيام بكل ما هو ممكن لوقف هذه المجزرة واستئناف عملية التفاوض للوصول الى اتفاق سياسي. ولا يمكن الوصول الى مفاوضات تحت القنابل”.

الى ذلك، اصيب شخصان على الاقل الاحد بانفجار قنبلة وضعت على دراجة نارية في مدينة الحسكة (شمال شرق) وفق المرصد السوري.

ووقع الانفجار في حي تسيطر عليه القوات الكردية التي تستهدف عادة بهجمات مماثلة يتبناها جهاديو تنظيم “الدولة الاسلامية”.

من جهته، دعا وزير الدفاع الاميركي اشتون كارتر الذي يزور العراق الاحد الى بدء عملية عزل للجهاديين في مدينة الرقة التي تشكل ابرز معقل لهم في سوريا، وذلك تزامنا مع المعركة لاستعادة الموصل في شمال العراق.

وفي نيويورك، اعلن خبراء تابعون للامم المتحدة ان جيش النظام السوري شنّ هجوماً كيميائياً على بلدة قميناس في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا في 16 آذار/مارس 2015.

غير أن الخبراء لم يجمعوا أدلة كافية لتحديد المسؤولية عن هجومين كيميائيين آخرين في بنش بالمحافظة نفسها في 24 آذار/مارس 2015، وفي كفر زيتا بمحافظة حماه في 18 نيسان/أبريل 2014، بحسب التقرير الذي ارسل الجمعة الى مجلس الامن الدولي.

ومن أصل تسعة هجمات كيميائية مفترضة نظر فيها فريق “آلية التحقيق المشتركة” وتم شنها بين عامي 2014 و2015، نسب المحققون ثلاثة هجمات الى النظام السوري وهجوماً واحداً الى تنظيم “الدولة الاسلامية”.

ودان البيت الابيض السبت “ازدراء” النظام السوري للمعايير الدولية.