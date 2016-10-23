مسؤول عسكري أميركي ينتقد قيادة القوات الأفغانية





كابول- أ ف ب- اعتبر قائد قوة حلف شمال الاطلسي في افغانستان الجنرال الاميركي جون نيكولسون الاحد ان “الثغرات داخل قيادة” العديد من وحدات الشرطة والجيش الافغانيين تؤدي في شكل غير مألوف الى ارتفاع عدد الضحايا في صفوف القوات الحكومية.

وصرح نيكولسون، الذي يتولى ايضا قيادة القوات الاميركية في افغانستان، للصحافيين “نشعر بقلق بالغ حيال ارتفاع عدد الضحايا”، متوقعا خسائر “قد تكون اكبر” من تلك التي سجلت العام 2015، “بحسب الوحدات والمناطق”.

والعام الفائت، قتل اكثر من خمسة الاف جندي وشرطي افغاني واصيب 15 الفا اخرون في المعارك ضد متمردي طالبان.

وأضاف الضابط الاميركي ان “احد الاسباب الرئيسية لارتفاع عدد الضحايا هي القيادة. الثغرات داخل القيادة. في الدرجة الاولى داخل الشرطة وبدرجة اقل في الجيش”.

وتابع “هؤلاء الضباط الشبان في الشرطة والذين يقضون عند نقاط المراقبة يفتقرون غالبا الى كميات كافية من الطعام والمياه او الذخيرة حتى ان ضباطهم ليسوا احيانا الى جانبهم”، منددا بالفساد في وزارة الداخلية.

وينتشر اكثر من 12 الف جندي غربي نحو عشرة الاف منهم اميركيون في افغانستان في اطار عملية “الدعم الحازم” لتدريب ودعم القوات الافغانية في مواجهة المتمردين الاسلاميين.