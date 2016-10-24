أربيل: القبض على ثمانية من تنظيم الدولة ضمن مهاجمي كركوك

أربيل- الأناضول- أعلنت وكالة الأمن في الإقليم الكردي شمالي العراق (رسمية) إلقاء القبض على ثمانية مسلحين من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي ممن هاجموا بعض الأحياء في مدينة كركوك يوم الجمعة الماضي.

وقال بيان صادر عن الوكالة، الأحد، وصل الأناضول نسخة منه، إن وحدات مكافحة الإرهاب في الإقليم ألقت، يوم الأحد، القبض على ثمانية إرهابيين من “داعش” كانوا مختبئين في مركز المدينة.

وذكر البيان أن الأمن استتب في كركوك بفضل قوات البيشمركة ووحدات الأمن، إضافة إلى المتطوعين من سكان المدينة.

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن أحد الذين تم إلقاء القبض عليهم يدعى “مازن نزهان محمد العبيدي الرياشي”، ويستخدم الاسم الحركي “أبو إسلام الأنصاري”.

ولفت البيان إلى أن الأنصاري هو المسؤول عن تنظيم خطة الهجوم على كركوك.

والسبت شن تنظيم “داعش” هجوما على كركوك، في الوقت الذي تواصل فيه القوات العراقية منذ فجر الإثنين الماضي، عملياتها للسيطرة على أراض حول الموصل استعدادا للهجوم على آخر معقل رئيسي لا يزال في قبضة التنظيم الإرهابي بالعراق.

ولا يزال “داعش” يحكم قبضته على قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك في الجنوب الغربي على بعد نحو 30 كيلومترا.

وتسيطر قوات البيشمركة على محافظة كركوك التي يقطنها خليط من الأكرد والتركمان والعرب.