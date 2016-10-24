رئيسة كوريا الجنوبية: الوقت حان لإجراء تعديل دستوري

سول- رويترز- قالت رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي الاثنين إن الوقت أصبح مناسبا لبحث إجراء تعديل في دستور البلاد والذي من المتوقع بشكل أساسي أن يغير الرئاسة الحالية التي تستمر فترة واحدة.

وأضافت باك في كلمة أمام البرلمان “من الصعب خلال الرئاسة التي تستمر فترة واحدة الحفاظ على مواصلة السياسة ورؤية نتائج السياسة وتطبيق سياسة خارجية موحدة”.

وطلبت باك تشكيل لجنة خاصة على الفور لبدء المناقشات بشأن هذا التعديل. وكانت آخر مرة جرى فيها تعديل الدستور في كوريا الجنوبية في عام 1987.