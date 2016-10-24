قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف موقعا لـ”المقاومة” على حدود غزة

غزة- الأناضول- قصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، “برجاً للرصد العسكري” يتبع لأحد فصائل المقاومة الفلسطينية على الحدود مع قطاع غزة، وفق شهود عيان.

وأفاد شهود عيان، للأناضول، أن آليات مدفعية إسرائيلية متمركزة على حدود غزة، استهدفت برجاً للرصد والمراقبة، تابعا لأحد فصائل المقاومة شرقي بلدة بيت حانون قرب الحدود بين إسرائيل وشمالي القطاع.

ولم يحدد الشهود الفصيل الفلسطيني الذي تم استهدافه.

وبحسب الشهود، تسبب القصف بإلحاق أضرار مادية كبيرة في البرج، دون أن يٌبلغ عن وقوع إصابات بشرية، بحسب تأكيد مصادر طبية فلسطينية.

وحتى التوقيت ذاته لم يصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أي بيان رسمي بخصوص هذا القصف.

وفي وقت سابق من فجر الاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له، أن صاروخا أطلق من قطاع غزة سقط في ذات القطاع دون إحداث أضرار.

وأضاف أن “صفارات الإنذار أطلقت في منطقة شاعر هنيغف، أحد التجمعات الاستيطانية المحيطة بالقطاع″.

وعادة ما يطلق الجيش الإسرائيلي قذائف مدفعية على مواقع في قطاع غزة.