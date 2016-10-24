قوات الأمن الهندية تقتل 18 متمردا ماويا على الأقل

نيودلهي- أ ف ب- اعلن مسؤول في الشرطة الاثنين أن قوات الأمن الهندية قتلت 18 متمردا ماويا على الاقل في تبادل لإطلاق النار في شرق البلاد.

وقال سي كي داروا مفتش الشرطة في اقليم مالكانجيري في ولاية اوديشا، في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس إن الشرطة نصبت كمينا لما بين ثلاثين واربعين ماويا على طول الحدود بين (ولايتي) اوديشا واندرا برادش.

واضاف ان “الشرطة انتشلت جثث 18 ماويا حتى الآن”، موضحا ان “عملية البحث مستمرة ومن الممكن ان ترتفع حصيلة القتلى نظرا لوجود عدد كبير من الاشخاص في الاجتماع″.

وقالت الشرطة المحلية إن شرطيين جرحا في المعركة، لكنها لم تتمكن من تأكيد ذلك على الفور.

وذكر داروا أن الشرطة صادرت ثلاث رشاشات.

وكانت حركة التمرد الماوية بدأت في ستينات القرن الماضي مستوحية افكارها من الثورة الصينية التي قادها ماو تسي تونغ. وقد قتل فيها آلاف الاشخاص حتى الآن.

ويقول المتمردون الذين اعتبرهم رئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ اخطر تهديد داخلي للهند، انهم يقاتلون السلطات من اجل الاراضي والوظائف وحقوق اخرى للقبائل الفقيرة.