دبلوماسي أمريكي كبير: أمريكا مازالت حليفا قويا للفلبين

لوس أنجليس- رويترز- قال أكبر مسؤول دبلوماسي أمريكي عن الشؤون الآسيوية الاثنين إن الولايات المتحدة مازالت شريكا “ثابتا وموثوقا به” للفلبين ولكنها تشعر بقلق من التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها الرئيس رودريجو دوتيرتي.

وقال أيضا دانييل راسل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي إنه على الرغم من دعم الولايات المتحدة “لجهود (مانيلا) ضد آفة المخدرات” فإنها تشعر بقلق من الخسائر في الأرواح التي “ليست توجها إيجابيا” و”أمرا سيئا لقطاع الأعمال أيضا.”

وأدلى راسل بهذه التصريحات للصحفيين في مانيلا بعد اجتماعه مع وزير الشؤون الخارجية الفلبيني بيرفكتو ياساي.