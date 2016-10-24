هروب أكثر من 500 مدمن مخدرات من منشأة علاجية في فيتنام

هانوي- د ب أ- قال مسؤول الاثنين إن اكثر من 500 مدمن هربوا من مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في جنوب فيتنام.

وقال هوينه فان تينه، مدير إدارة الشؤون الاجتماعية لمقاطعة دونج ناي، إن المدمنين اقتحموا أبواب المركز مساء الاحد قبل التوجه نحو طريق سريع في فيتنام.

وتابع تينه انه “اعتبارا من الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (الرابعة بتوقيت غرينتش)، تمكنا من القبض على 334 مدمنا من أصل 562، ونواصل عمليات البحث عن الباقين”، مشيرا إلى أن المركز يوجد به 1481 مدمنا.

وأضاف تينه ان مجموعة من المدمنين وصلت مؤخرا إلى المركز وحرضوا الآخرين على الهرب وهددوهم بالضرب في حال عدم مساعدتهم في تحطيم البوابة.

وذكرت تقارير أن بعض الفارين استخدموا العصي والمناجل لسرقة المارة.