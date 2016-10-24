قوات البيشمركة الكردية تصد هجوما لتنظيم الدولة شرق سنجار وتقتل أكثر من 15 مسلحا

القاهرة- د ب أ- أعلن نائب قائد قوات سنجار العميد سمي ملا محمد بوصلي الاثنين أن قوات البيشمركة تصدت لهجوم شنه مسلحون من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” شرق سنجار غرب محافظة نينوى، مؤكدا مقتل أكثر من 15 مسلحا وتدمير سبع سيارات مفخخة تابعة للتنظيم.

وقال بوصلي في تصريح لموقع “السومرية نيوز″ إن “قوات البيشمركة تصدت اليوم لهجوم لمسلحي داعش شرق مدينة سنجار”، مبينا أن “مسلحي التنظيم استخدموا تسع سيارات مفخخة وأسلحة رشاشة”.

وأضاف بوصلي أنه “تم قتل أكثر من 15 مسلحا من التنظيم وتدمير سبع سيارات مفخخة تابعة له خلال المواجهات”، مؤكدا عدم وجود خسائر في صفوف البيشمركة.

يأتي هذا بينما تواصل القوات الأمنية المشتركة بمساندة طيران الجيش والتحالف الدولي عملية تحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم “داعش”.