بغداد تنفي أي مشاركة للقوات التركية في عمليات استعادة الموصل من تنظيم الدولة بأي شكل من الاشكال

بغداد- أ ف ب- نفت السلطات العراقية في بيان الاثنين مشاركة القوات التركية في عمليات استعادة الموصل من تنظيم الدولة الاسلامية بأي شكل من الاشكال، وذلك ردا على أنقرة التي اكدت مشاركة مدفعيتها في قصف مواقع المقاتلين في مدينة بعشيقة.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان إن المتحدث باسمها “العميد يحيى رسول ينفي مشاركة تركيا في عمليات تحرير نينوى بأي شكل من الاشكال”.

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم قال في تصريحات متلفزة الاحد إن المدفعية التركية قصفت مواقع للجهاديين في مدينة بعشيقة القريبة من الموصل بشمال العراق بعد أن طلبت قوات البشمركة الكردية الدعم.

وصرح للصحافيين في غرب تركيا “طلبت قوات البشمركة المساعدة من جنودنا في قاعدة بعشيقة. ونحن نقدم الدعم بالمدفعية والدبابات والهاون”.

ودعت بغداد أنقرة مرارا إلى سحب قواتها المتواجدة في معسكر بعشيقة الواقع شمال شرق الموصل، المدينة الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية منذ اكثر من عامين.

وتقول أنقرة إن نحو 700 جندي تركي يدربون القوات العراقية في قاعدة بعشيقة للمساعدة في طرد تنظيم الدولة الاسلامية من البلاد.

وبدأت القوات العراقية وقوات البشمركة الكردية مدعومة من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة هجوما واسعا فجر الاثنين لاستعادة الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية.

وتسبب وجود القوات التركية على الأراضي العراقية بحرب كلامية بين أنقرة وبغداد.

واعلن يلديريم الثلاثاء أن طائرات تركية شاركت في عمليات التحالف الجوية خلال الهجوم. وكان الرئيس رجب طيب أردوغان أكد أن تركيا ستشارك بالتأكيد في عملية الموصل.

وكان تنظيم الدولة الاسلامية سيطر على الموصل في 2014.

وفي حال خسر المدينة العراقية فستبقى الرقة السورية التي اعلنها التنظيم عاصمة لـ”خلافته” المدينة الرئيسية التي لا تزال تحت سيطرته.