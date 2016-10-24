وفاة الناشط الأمريكي المناهض للحرب توم هايدن عن 76 عاما

واشنطن- د ب أ- أفادت تقارير إعلامية بأن الناشط الأمريكي البارز المناهض للحرب توم هايدن قد توفي يوم الأحد في سانتا مونيكا عن عمر 76 عاما.

وذكرت صحيفة “لوس أنجليس تايمز″ أن هايدن كان زعيما لحركة مناهضة للحرب الفيتنامية ، وكان من أبطال القضايا الليبرالية.

وخلال الحرب، قام هايدن بعدة زيارات مثيرة للجدل إلى فيتنام الشمالية وكمبوديا، بما فيها زيارة عام 1972 مع الممثلة جين فوندا، التي تزوجها فيما بعد واستمر زواجهما 17 عاما.

وقالت فوندا ذات يوم عن هايدن: “إنه شخص دائما يفضل كثيرا العمل وإنجاز المهام على الوقوف على الهوامش والاحتجاج”.

ترشح هايدن لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي ومنصب حاكم كاليفورنيا ومنصب عمدة لوس أنجليس، ولكنه لم يفز بأي من هذه المقاعد.

وذكرت لوس أنجليس تايمز أنه مع ذلك، تم انتخابه عضوا في مجلس نواب ولاية كاليفورنيا عام 1982 وظل لعقدين من الزمن عضوا في المجلس ومجلس شيوخ الولاية.