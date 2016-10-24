مقتل خمسة بتحطم طائرة في مالطا يعتقد أنها تقل مسؤولين في الاتحاد الأوروبي

فاليتا- رويترز- قالت مصادر في مطار وشهود إن طائرة خفيفة يعتقد أنها تقل مسؤولين من وكالة فرونتكس للحدود التابعة للاتحاد الأوروبي تحطمت بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مالطا الاثنين مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

وقال مسؤولون إن الحادث- وهو أسوأ حادث طيران في وقت السلم في مالطا- وقع في حوالي الساعة 0530 بتوقيت غرينتش بينما كانت الطائرة متوجهة إلى مصراتة في ليبيا.

ويبحث عمال الإنقاذ عن ناجين. وكانت الطائرة وهي من طراز مترولاينر تقل نحو عشرة أشخاص.

وقالت صحيفة (ذا تايمز أوف مالطا) إن الطائرة مستأجرة من لوكسمبورغ لاستخدام مسؤولي فرونتكس. ولم ترد معلومات بعد عن جنسية القتلى.