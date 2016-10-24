الجيش السوري يسيطر على تلة بازو الاستراتيجية جنوب غرب حلب

دمشق- د ب أ- سيطر الجيش السوري والمسلحون الموالون له على تلة بازو الاستراتيجية جنوب غرب مدينة حلب الاثنين.

وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الانباء السورية “سانا” الاثنين إن “وحدات من الجيش السوري، بالتعاون مع الحلفاء أحكمت سيطرتها الكاملة على تلة بازو جنوب غرب الكليات العسكرية بحلب، موقعة أعدادا من الإرهابيين قتلى ومصابين، ومدمرة العديد من الآليات”.

وكانت القوات الحكومية السورية والمسلحون الموالون لها شنت الاحد هجوماً واسعاً على تلة بازو الاستراتيجية التي تسمح بالسيطرة نارياً على عدد من احياء حلب الغربية والكليات العسكرية.

إلى ذلك، تشهد مدينة حلب وريفها الجنوبي تصعيداً كبيرا على أغلب الجبهات وسط قصف كثيف طال معظم مناطق ريف حلب الجنوبي، فقد قصفت طائرات حربية بلدة المنصورة وجمعية الهادي، بالقرب من بلدة كفرداعل وبلدة أورم الكبرى ومنطقه الراشدين ومحيط بلدة كفرناها بريف حلب الغربي، في حين دارت اشتباكات بين فصائل المعارضة والقوات الحكومية والمسلحين الموالين لها على جبهات حيي الشيخ سعيد والعامرية، وأطراف مشروع 1070 في جنوب غرب احياء حلب الشرقية.