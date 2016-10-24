الداخلية الفرنسية: نقل 700 مهاجر من مخيم “الغابة” بالقرب من كاليه حتى منتصف النهار

كاليه- د ب أ- بدأت السلطات الفرنسية الاثنين عملية إجلاء آلاف المهاجرين من مخيم مؤقت للمهاجرين، يقع بالقرب من مدينة كاليه في شمال فرنسا، حيث اصطف مئات الأشخاص ليتم تسجيلهم ونقلهم إلى مراكز استقبال في أنحاء البلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية أنه بحلول منتصف النهار، كان قد تم نقل نحو 700 مهاجر من المخيم المؤقت في 17 حافلة متوجهة إلى مراكز استقبال في أنحاء فرنسا.

وسوف يبدأ من هناك الكثير من المهاجرين- وهم من السودان وأفغانستان وإريتريا ودول أخرى- في التقدم بطلبات للجوء.

ويشار إلى أن المخيم كان يأوي في ظل ظروف مزرية، حوالي 6500 مهاجر، يأمل الكثير منهم في الوصول إلى بريطانيا.

ومن جانبها، قالت العمدة المحلية ناتاشا بوشار إنه رغم وجود شعور بالارتياح في بداية العملية، إلا أن المسؤولين كانوا قلقين بشأن المخاطر التي يشكلها المهربون والمناهضون للحدود المطالبون بحرية حركة الافراد. كما أثارت بوشار شكوكا حول ما إذا كانت العملية ستكون دائمة.

وقالت: “نحن خائفون مما بعد التفكيك… ومن بين المخاوف عودة المهاجرين الى الإقامة في المكان بصورة غير مشروعة مرة أخرى”.

وتم أيضا استهداف بعض المراكز. وكان أحد المباني في بلدة لوبيرا التي تقع في وسط فرنسا، شهد محاولة لاضرام النيران به الليلة التي سبقت عملية تفكيك المخيم، إلا أن متحدثة باسم المنطقة قالت لوكالة الانباء الالمانية، إنه لم يكن من المقرر استضافة أي من المهاجرين الذين سيتم نقلهم من كاليه خلال الأسبوع الجاري.

وتقع أغلب مراكز استقبال المهاجرين في جنوب فرنسا، بعيدا عن المدينة الساحلية الشمالية، حيث أقام العديد من الاشخاص أماكن إيواء مؤقتة، أملا في عبور القنال الإنجليزي. وقال المحافظ الإقليمي فابيان بوكيو، إنه قد تم تخصيص 60 حافلة لنقل 2000 شخص بعيدا عن كاليه الاثنين.

ويعتبر مخيم “الغابة” منذ زمن طويل مكانا لتجمع المهاجرين، الذين وصلوا إلى أوروبا، ويريدون استكمال رحلتهم إلى بريطانيا، التي تبعد 40 كيلومترا فقط.

وكانت محكمة فرنسية قد وافقت الأسبوع الماضي على خطة تفكيك المخيم.

وتم استدعاء نحو 1250 من عناصر الشرطة للمساعدة في العملية، التي من المتوقع أن تستمر أسبوعا.