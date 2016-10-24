موسكو تستبعد هدنة “انسانية” جديدة في حلب

موسكو - أ ف ب – أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الاثنين، أن إعلان هدنة “انسانية” جديدة في مدينة حلب السورية أمر “غير مطروح”، في وقت استؤنفت المعارك بين قوات النظام السوري والفصائل المعارضة.

وقال ريابكوف في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الروسية “مسألة تجديد الهدنة الانسانية غير مطروحة”. وانتهت مساء السبت “هدنة انسانية” أولى أعلنتها موسكو من طرف واحد بدون أن تنجح في إجلاء جرحى او مدنيين او مقاتلين من أحياء شرق حلب المحاصرة من قوات النظام.