إيران والعراق تتفقان على القيام بجولات استطلاع على جانبي الحدود

طهران - د ب أ – صرح قائد قوات حرس الحدود الإيرانية العميد قاسم رضائي، بأنه تم التوصل خلال زيارته للعراق مؤخراً إلى اتفاقيات جيدة لترسيخ الأمن على الحدود والقيام بجولات استطلاع في البحر والبر بصورة متزامنة على جانبي الحدود.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) الاثنين عنه القول، خلال زيارة للحدود مع أفغانستان، إنه تم توفير كافة الاستعدادات لدخول الزوار الإيرانيين من منافد شلمجه وجذابه ومهران إلى العتبات المقدسة بالتعاون مع العراق.

وشدد على أن الأمن مستتب بشكل جيد على كل حدود البلاد البالغ طولها ثمانية آلاف كيلومتر والمشتركة مع 15 بلداً.