ممثلة سورية تتزوّج صحافيًا… بعيدًا عن الأضواء

دمشق ـ دخلت الممثلة السورية رشا بلال القفص الذهبي بزواجها يوم الجمعة، من الصحافي سومر ابراهيم، بحضور الأهل والأصدقاء والمقربين بعيداً عن أجواء الأضواء.

وبدأت الفنّانة الشابة حياتها الفنية في سن السادسة عندما انضمت الى النادي الموسيقي في مدينة اللاذقية، وتعلمت العزف على البيانو تحت اشراف المدرب فهمي الشغري الذي اكتشف موهبتها في الغناء قبل أن تسجل صوتها في إذاعة دمشق وتقدم أغنيتين للأطفال ومسرحية غنائية.

ومن أهم اعمالها مسلسلات خاتون ولست جارية ودومينو. حسب ما رصد موقع “لها” الفني.

وشاركت في فيلم “تحت سرة القمر” مع المخرج غسان شميط، وأدت فيه دور “وعد” الفتاة المحبة للحياة والتي تعاني من “العنوسة” وهي شخصية مركبة.