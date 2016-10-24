جانيت جاكسون ترتدي الحجاب وتتجول في شوارع لندن مع زوجها القطري

لندن ـ يبدو أن النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة جانيت جاكسون، فضلت أن تظهر بالحجاب في الأماكن العامة مؤخرا، لارضاء زوجها رجل العمال القطري وسام المانع، ولاسيما بعد حملها منه.

وظهرت جانيت، أثناء تجولها في شوارع العاصمة البريطانية لندن برفقة زوجها، الذي يصغرها في العمر بحوالي 9 سنوات، وهي ترتدي الحجاب.

النجمة العالمية البالغة من العمر 50 عامًا، ارتدت إطلالة سوداء واسعة كي تطل بمظهر انيق في الوقت الذي تنتظر فيه طفلها الاول.

وكانت عدسات كاميرات مصورو الباباراتزي، رصدت لحظات رومانسية بين النجمة العالمية وزوجها اللذين تجولا في شوارع لندن وهما ممسكان بأيديهما من اجل شراء ملابس طفلهما الأول.

جدير بالذكر أن جانيت قد تزوجت وسام المانع، منذ عامين بعد اعتناقها الاسلام للزواج منه.