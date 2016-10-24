شاب سعودي في قبضة الأمن بعد فيديو إباحي له مع فتاة أجنبية

الرياض ـ ألقت السلطات السعودية، الاثنين، القبض على أحد مشاهير “سناب شات” ويدعى زياد العمري، في أحدث حلقة ضمن سلسة اعتقالات مشابهة لنجوم مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

وكان مقطع فيديو للعمري لم يعرف مصدره، قد انتشر قبل شهرين من الآن وهو يحتضن فتاة أجنبية ويقبلها بشكل رومانسي، ما أثار غضبا كبيرا في المملكة.

وتفاعل السعوديون بشكل واسع على موقع التواصل “تويتر” مع أنباء القبض على العمري، من خلال هاشتاغ #القبض_علي_زياد_العمري، مشيدين بجهود الأمن في الحد من هؤلاء المشاهير الذين يسيئون لصورة المملكة وينشرون الرذيلة، على حد قولهم. فيما تساءل آخرون عن سبب إلقاء القبض على العمري.