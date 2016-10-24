قرار قضائي في دبي بحق قاتل ومغتصب الطفل الأردني عبيدة يثير غضب العائلة

دبي ـ قررت محكمة الاستئناف في دبي، إحالة المتهم بقتل الطفل الأردني عبيدة، والاعتداء عليه جنسيًا، إلى لجنة للطب النفسي، لبيان ما إذا كان مصاباً بعاهة في عقله أو جنون لحظة ارتكابه جريمته.

واستنكرت عائلة عبيدة، هذا الإجراء، معربة عن تخوفها من أن يؤدي إلى تمديد محاكمة قاتل طفلهم.

وأمرت المحكمة في قرارها، إحضار الجاني بالقوة الجبرية إلى الجلسة، التي حددت موعدها في 13 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، كونه رفض خلال الجلستين السابقتين المثول أمام الهيئة القضائية.