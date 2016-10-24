شاب يمني يطلق شبكة تواصل اجتماعي تنافس “فيسبوك”

دبي ـ أطلق شاب يمني شبكة للتواصل الاجتماعي تضاهي بمزاياها العالمية وهي الاولى في الوطن العربي وتتيح التفاعل والمشاركة بين المستخدمين بشكل بسيط وملائم.

وسلطت قناة “ام بي سي” السعودية الضوء على تجربة الشاب اليمني ماجد الجعماني ذو العشرين عاماً الذي استطاع إطلاق أول شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم العربي تُعرف بـ “أودل” وتفوق بميزاتها الكثير من نظيراتها من شبكات التواصل الاجتماعي في الغرب، وأهم تلك الميزات- بحسب التقرير أنها تتيح للمستخدم العربي الدردشة مع آخرين لا يتكلمون العربية بلغته الام ويمكن من خلال الدردشة النطق بالكلمة من دون طباعتها.

ولفت التقرير إلى أن الشبكة وهي في المرحلة التجريبية تمكنت من اجتذاب ربع مليون مستخدم ما شكّل حافزاً لتطويرها لتنتقل مستقبلاً إلى العالمية، وأكد منشئ الشبكة الجعماني أنه بصدد تجهيز معاملة الترخيص من منظمة (الوايبو) التي تقدم ترخيصاً دولياً وليس محلياً مشيراً الى أنه أكمل إجراءات الترخيص المحلي

وأوضح تقرير”ام بي سي”أن شبكة (أودل) هي حصيلة عمل استمر لثلاث سنوات بالتعاون مع طاقم من المستشارين الإعلاميين والقانونيين وباشر فريق من الشباب للترويج لها وتسويقها من اجل استقطاب أكبر عدد من المستخدمين.