الشتائم تنهال على كريستيانو رونالدو بعد إهانته للديانة البوذية

لندن ـ تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، لانتقادات لاذعة ممن ينتمون إلى الديانة البوذية، وذلك بعد نشره صورة يظهر فيها وهو يضع قدمه على تمثال “بوذا” رمز الديانة البوذية.

كريستيانو رونالدو، نشر الصورة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وكتب أحد الأشخاص معلقا على الصورة “هذا ليس احتراما، كيف تجرؤ وتضع قدمك عند رأس تمثال بوذا؟ لم أكن أتوقع منك مثل هذا السلوك المشين”.. وكتب آخر قائلا “هذا التصرف ممنوع، أنت إنسان غير مهذب، هذا تمثال بوذا”.

يذكر أن رونالدو، البالغ من العمر 31 عاما، فاز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ثلاث مرات، في الأعوام 2008، 2013 و2014، ومرشح لإحراز الجائزة هذا العام، كذلك للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما قاد فريقه ريال مدريد للتويج بدوري أبطال أوروبا، كما ساهم في فوز منتخب بلاده البرتغال ببطولة كأس أمم أوروبا، التي استضافتها فرنسا الصيف الماضي.