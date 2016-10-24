مقتل رجل وطفلة باكستانيين في اطلاق نار للقوات الهندية عبر الحدود

اسلام اباد – أ ف ب – قتل مدنيان احدهما رضيعة في شهرها ال18، في عملية اطلاق نار للقوات الهندية عبر الحدود بين الهند وباكستان، حسب ما اعلن الجيش الباكستاني الاثنين في حين تزداد حدة التوتر بين الدولتين النوويتين.

وتدهورت العلاقات بين البلدين في الاشهر الاخيرة، واتهمت الهند باكستان بشن عملية على قاعدة عسكرية في كشمير المتنازع عليها في ايلول/سبتمبر اسفرت عن مقتل 19 جندياً.

وردت نيودلهي ب”عمليات جراحية” ما أثار استياء اسلام اباد.

وجاء في بيان عسكري باكستاني “بسبب اطلاق نار غير مبرر من الجهة الهندية استشهد الليلة الماضية المدني محمد لطيف من قرية جانغلورا والطفلة هانية (18 شهراً) واصيب سبعة مدنيين بجروح”.

وقع اطلاق النار عبر الحدود بين كشمير الهندية وولاية بنجاب الباكستانية في قرى هاربال وبوخليان وشروه كما اضاف البيان.

ويأتي هذا الحادث بعد ايام على قيام حرس الحدود الهندي بقتل سبعة جنود باكستانيين، رداً على خرق وقف اطلاق النار في حين نفت باكستان هذه الاتهامات.

وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان بعد استقلال كل منهما عن بريطانيا في 1947. ويطالب البلدان بسيادة كاملة على كشمير.