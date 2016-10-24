حكم دولي تخطف خبير الحُكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم من زوجته

لندن ـ ذكرت صحيفة “ذا صن” الانجليزية، أنّ الحكم الدولي الإنجليزي السابق هاورد ويب، وخبير لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم تزوج من الحكمة الألمانية بيبيانا شتاينهاوس، بعد أن انفصل عن زوجته المخلصة كاي، والدة أطفاله الثلاثة.

وقال مصدر مقرب من الثنائي: “هوارد لا يخفي أنه انفصل عن زوجته وليس من أسلوبه إخفاء تفاصيل حياته، لقد كان مع كاي منذ سنوات، ولكن علاقتهما انتهت الآن، بالرغم من أن علاقتهما لا تزال قريبة لأن لديهم ثلاثة أطفال، وهو أب يهتم بأطفاله”.

وأضاف المصدر “ولكن هوارد أقام علاقة مع بيبيانا منذ فترة، وانتقل الآن إلى ألمانيا ليقضي الكثير من الوقت معها، إنهما التقيا من خلال كرة القدم، وليس من الصعب أن نرى ما الذي جذب هوارد لها، فإنها شقراء وجميلة وأيضًا تهتم بكرة القدم، ما يجعل بحيث لديهم الكثير من المواضيع للحديث عنها، وإن هوارد شخص عاطفي جدًا ويعشق الحديث عن كرة القدم ودور الحكام”.