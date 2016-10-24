قتلى وجرحى في ريف ادلب ومواجهات عنيفة في ريف دمشق

دمشق - د ب أ – قصفت الطائرات الحربية الروسية بالصواريخ الارتجاجية عدة مناطق في محافظة ادلب شمال سوريا الاثنين ، فيما وقعت مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة.

وقالت مصادر إعلامية في المعارضة السورية، إن طائرات حربية روسية شنت منذ ساعات الصباح الأولى هجوماً بالصواريخ الارتجاجية، طالت بلدة كفر تخاريم والتمانعة وخان شيخون ومعرة النعمان .

وأضافت المصادر، أن بعض هذه الغارات استهدف بلدة تخاريم حيث تعرضت لقصف بصواريخ ارتجاجية بعد منتصف ليل الأحد/الاثنين، حيث سقط العشرات بين قتيل وجريح بينهم أربعة قتلى من عائلة واحدة .

وأشارت المصادر، إلى أن فرق الدفاع المدني لا زالت تعمل على انتشال قتلى وجرحى من تحت الانقاض، كما طالت تلك الغارات مبنى البلدية والنادي الرياضي، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

واضافت المصادر ان طائرات حربية روسية من طراز “ميج” استهدفت صباح اليوم مدينة خان شيخون ، وسقط أحد الصواريخ قرب مدرسة ، وسقط قتلى وجرحى جراء سقوط أربعة صواريخ مظلية استهدفت منطقة السوق بخان شيخون.

وفي ريف دمشق، شنت طائرات حربية يعتقد أنها روسية، وأخرى مروحية سورية، غارات وألقت براميل متفجرة على بلدة خان الشيخ في ريف دمشق الجنوبي الغربي .

وقالت مصادر إعلامية مقربة من قوات الحكومة السورية، إن “اشتباكات مستمرة منذ ساعات الصباح الأولى الاثنين في منطقة المزارع بمحور خان الشيح الدرخبية، وسط تمهيد بصواريخ أرض-أرض قصيرة المدى وقذائف المدفعية الثقيلة”.

وأضافت أن “الطيران المروحي استهدف مواقع وخطوط المسلحين الخلفية في مزارع خان الشيح بـ 22 قذيفة متفجرة، أدت إلى تدمير مستودع للذخيرة ومقتل عدد من المسلحين، كما دمر الجيش السوري آليتين مجهزتين برشاشين ثقيلين من عيار 23 ملم وقتل وجرح أفراد طاقميهما، إثر استهدافهما بصاروخين موجهين خلال الاشتباكات مع المجموعات المسلحة على محور خان الشيح في غوطة دمشق الغربية “.

وجاء في صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقربة من المعارضة السورية في ريف دمشق، أن قواتها صدت هجوماً للقوات الحكومية باتجاه مدينة خان الشيح وكبدتها خسائر كبيرة، وأن عدداً من سيارات الاسعاف قام بنقل قتلى وجرحى القوات الحكومية باتجاه مشافي العاصمة دمشق، وأن القوات الحكومية ،بعد فشل هجومها، قامت باستهداف مناطق الثوار بالطائرات الحربية والبراميل المتفجرة”.