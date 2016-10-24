الأمن التونسي يعتقل 4 تكفيريين بتهمة التخطيط للاعتداء على أمن الدولة

تونس - د ب أ – أعلنت وزارة الداخلية التونسية الاثنين، القبض على أربعة عناصر تكفيرية بتهمة التخطيط للاعتداء على أمن الدولة الداخلي.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن العناصر الموقوفة تتراوح أعمارهم بين 24 و42 عاماً، وهم من بين العناصر المفتش عنهم لدى الأمن بجهة المنستير جنوب شرق العاصمة.

وأوضحت أنه تم إلقاء القبض عليهم في منطقة طبلبة قرب العاصمة .ووجهت لهم تهمة “تكوين وفاق قصد الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والمشاركة في ذلك والاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي”.