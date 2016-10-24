الجامعة العربية تستضيف اجتماعاً الثلاثاء حول ليبيا

القاهرة - د ب أ – تستضيف جامعة الدول العربية الثلاثاء، اجتماعاً ثلاثياً هاماً برئاسة الأمين العام أحمد أبو الغيط حول سبل دفع عملية التسوية السياسية للأزمة الليبية.

ويشارك في الاجتماع كل من الرئيس التنزاني الأسبق جاكايا كيكويتي الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، ومارتن كوبلر الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة رئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم أمين عام الجامعة بأن هذا الاجتماع يهدف في المقام الأول إلى توحيد وتنسيق الجهود العربية والأفريقية والأممية الرامية إلى تشجيع الحوار السياسي بين كافة الأطراف الليبية وتأمين الدعم الدولي والإقليمي اللازم لاستكمال تنفيذ الاستحقاقات التي نص عليها الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات وإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وأضاف المتحدث أن الاجتماع الثلاثي، يأتي أيضاً في إطار متابعة النتائج التي توافقت عليها الدول والمنظمات العربية والغربية والإقليمية التي شاركت في الاجتماع الوزاري الذى عقد حول ليبيا يوم 22 أيلول/سبتمبر الماضي، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى من الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كما يأتي للبناء على ما أفضى إليه الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا الذى عقد في العاصمة النيجيرية نيامي يوم 19 تشرين أول/أكتوبر الجاري والذي شاركت فيه جامعة الدول العربية بوفد عالي المستوى.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام والممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي والممثل الأممي الخاص سوف يصدرون بياناً مشتركاً عقب اجتماعهم يحدد سبل الارتقاء بمستوى التنسيق القائم بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة حول الملف الليبي، وسيكون بمثابة خريطة طريق لتحركات واتصالات المنظمات الثلاثة في المرحلة المقبلة لتشجيع جهود تحقيق الوفاق الوطني في البلاد.

وأشار إلى أن الجامعة العربية تعتزم الاضطلاع بدور رئيسي في هذه الجهود، وخاصة مع قيام الأمين العام بتسمية ممثله الخاص الجديد إلى ليبيا على النحو الذى أقره اجتماع مجلس الجامعة الذى عقد على مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة في أيلول/سبتمبر الماضي.