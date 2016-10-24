القوات العراقية تتخذ إجراءات مشددة في مدن عديدة بمحافظة الانبار

الرمادي - د ب أ -اتخذت القوات الأمنية العراقية الاثنين، إجراءات أمنية مشددة في مناطق محافظة الانبار غرب العراق، خشية من هجمات مفاجئة قد يشنها تنظيم الدولة الإسلامية(داعش).

وقال المقدم بالجيش العراقي عماد صالح، إن القوات العسكرية العراقية اتخذت إجراءات مشددة، وأجرت تحصينات في مدينة الرمادي ومناطق الهيت وكبيسة، وعامرية الفلوجة.

وأضاف صالح أن اتخاذ تلك الإجراءات يستهدف الحيلولة دون حصول خروقات مثل التي قام بها تنظيم داعش في قضاء الرطبة 380/ كم غرب بغداد/ .

وأوضح أن الجيش العراقي قرر اعتبار محافظة الأنبار منطقة عسكرية خطيرة، فيما طالبت القيادات العسكرية العراقية القائد العام للقوات المسلحة بإرسال تعزيزات إضافية في مدن المحافظة لخطورة الوضع الأمني فيها”.

وعلى صعيد آخر، أعلن مصدر عسكري عراقي اليوم أن التنظيم ينفذ عمليات قتل واعتقال واسعة في المناطق التي سيطر عليها .

وقال المصدر، إن “التنظيم الإرهابي قام بتنفيذ عمليات اعتقال وإعدامات مباشرة ضد عناصر أبناء العشائر وأفراد القطعات الأمنية العراقية في مناطق الميثاق والمطار والانتصار في قضاء الرطبة”.

وأضاف المصدر، أن سيطرة التنظيم على المناطق ذاتها جاءت بالتعاون مع الخلايا النائمة بداخل الأجهزة الأمنية العراقية والمدنيين ،الذين ظهروا منذ دخول التنظيم الى أحياء القضاء.