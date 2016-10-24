رئيس الوزراء السويدي يقوم بزيارة غير معلنة للعراق

ستوكهولم - د ب أ – توجه رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن الاثنين، للعراق لإجراء مباحثات مع نظيره العراقي ، عقب أن انهى زيارة استغرقت يومين للمملكة العربية السعودية.

وتأتي زيارة لوفن غير المعلنة لبغداد، في الوقت الذي بدأت فيه عملية تقوم بها القوات الحكومية العراقية مدعومة بقوات كردية وتحالف جوي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، لطرد تنظيم الدولة الإسلامية(داعش) من الموصل ، ثاني أكبر مدينة عراقية.

وقال مكتب لوفن إن الحملة ضد تنظيم الدولة، ضمن القضايا التي سوف يناقشها لوفن مع نظيره العراقي حيدر العبادي والرئيس العراقي ورئيس البرلمان.

وساهمت السويد بنحو 35 فرداً سويدياً للمساعدة في تدريب القوات العراقية الأمنية، في إطار الجهود الدولية للتغلب على التنظيم بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية .

ويشار إلى أن السويد سوف تصبح عضواً بمجلس الأمن الدولي في كانون ثان/يناير المقبل.