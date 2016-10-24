مصدر كردي: مقتل 3 أشخاص في قصف جوي تركي على مناطق حدودية مع العراق

اربيل - د ب أ -أعلن مصدر حكومي كردي الاثنين، مقتل ثلاثة اشخاص في قصف نفذته المقاتلات التركية على مناطق حدودية بإقليم كردستان العراق.

وقال قائممقام قضاء ميركسور، غفور أحمد إن” المقاتلات التركية قصفت ليل الأحد/الاثنين قرية شيروان مازن في قضاء ميركسور شمال اربيل، ما أسفر عن مقتل شقيقين وابن عمهما كانوا في زيارة للقرية”.

وتقع القرية على الحدود في إقليم كردستان، وبسبب التوترات بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية ، فقد نزح الكثير من سكان القرى في هذه المناطق خوفاً من قصف الطائرات التركية.