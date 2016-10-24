الخارجية الإيرانية: المشاركة في محاربة الإرهاب بالعراق يجب أن تتم بالتنسيق مع بغداد

طهران - د ب أ – أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أن مشاركة أي دولة في محاربة الإرهاب بالعراق يجب أن تتم بعد الحصول على موافقة الحكومة العراقية.

ونقلت وكالة “فارس″ الإيرانية عنه القول الاثنين، رداً على سؤال حول تصريحات المسؤولين الأتراك الأخيرة بشأن العراق، إن “قضية التصدي للإرهاب في المنطقة والعالم مهمة، ومن الجيد أن تبادر أي حكومة لمحاربة الإرهاب، ولكن لا ينبغي أن يؤدي هذا الأمر إلى انتهاك سيادة دولة أخرى”.

وأضاف أن أي مشاركة في هذا المجال يجب أن تتم بالتنسيق مع الحكومة المركزية.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا ترفض الاستجابة لمطالب الحكومة العراقية المتكررة بسحب قواتها المتمركزة في شمال العراق.