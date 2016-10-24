نائب وزير خارجية الكويت: لدينا تشريعات متقدمة بشأن مكافحة ورصد تمويل الارهاب

الكويت- د ب أ- أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أن بلاده وضعت أسسا وقواعد لتجفيف مصادر تمويل الارهاب، وذلك من خلال سن كل التشريعات والقوانين اللازمة التي تساهم في ضبط واحكام السيطرة علي هذه العملية، لضمان عدم تسربها إلى المنظمات الإرهابية التي تعصف بأمن واستقرار المنطقة والعالم.

وأضاف الجارالله، في تصريح صحفي على هامش افتتاح اعمال الاجتماع السادس لمجموعة مكافحة تمويل تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” المنبثقة من الاجتماع الوزاري لدول التحالف الدولي ضد ما يسمي بتنظيم داعش الإرهابي، والذي يعقد في الكويت الاثنين “هذا لا يعني بأن نتوقف لأنه لايزال أمامنا الكثير لننجزه، في اطار هذا الجهد والاحكام على عملية عدم وصول الأموال الى التنظيمات الارهابية”.

وأوضح أن الكويت قطعت شوطا كبيرا جدا، في وضع التشريعات اللازمة التي تحكم عملية جمع التبرعات والأعمال الخيرية، لضمان عدم ذهابها إلى تلك التنظيمات الإرهابية، مضيفا أن “هناك تنسيقا وتعاونا على مستوى كل أجهزة الدولة لضبط هذه العملية، بالإضافة إلى تنسيق اخر على مستوى دول المنطقة والعالم”.

وبشأن رصد حالات تمويل الإرهاب، كشف الجار الله عن وجود تنسيق مع عدة جهات على مستوى المنطقة والعالم بهذا الشأن، إلا انه استدرك قائلا” قد يكون هناك تسريبات بين فترة وأخرى، ولكن لابد من مواصلة الاحكام والضبط لهذه الاموال وعدم اتاحة الفرصة لأي تسريبات”.

وأكد الجارالله أن الكويت لديها تشريعات متقدمة بشأن مكافحة ورصد تمويل الاٍرهاب، مضيفا” نحن على استعداد لتطويرها والنقاش مع الاصدقاء والاشقاء بما يعزز هذه التشريعات، بأن تحكم السيطرة على تلك الاموال ومنع وصولها إلى التنظيمات”.

وحول دعوة أحد المسؤولين الامريكيين للكويت وقطر لبذل جهود أكثر في مسألة جمع التبرعات، قال الجارالله “لايزال أمامنا الكثير، ولكن نشعر بالارتياح لتلك الإجراءات التي اتخذت وما حققناه في هذا الشأن، ونحن على استعداد للتعاون مع كل الدول في هذا المؤتمر، الذي يأتي في اطار هذه الجهود والمساعي لأحكام السيطرة على هذه الاموال”.

وحول التخوف من الدعوات التي أطلقها “داعش” في الموصل لعناصره للتوجه نحو البصرة، ومن ثم الحدود الكويتية، قال: “نحن ندعم اشقاءنا في العراق لتحرير الموصل، ونهنئهم على ما تم تحقيقه بهذا الانتصار ونتطلع الى مزيد من الانتصارات، ولكن في نفس الوقت علينا ان نكون حذرين ويقظين من أي تطورات سلبية قد تحصل، ويجب ان نتوقع كل شيء من هذا التنظيم الارهابي”.

وأضاف “من هذا المنطلق نحن على اتم الاستعداد ونسعى ان نكون على جاهزية كاملة لمواجهة اي تطورات سلبية قد تحصل في المنطقة، كتداعيات ما يحصل في الموصل التي نتمنى أن نراها محررة”.