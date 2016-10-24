احتجاجات في السويد على اعتبار الطائرة بدون طيار “كاميرا مراقبة”

ستوكهولم- د ب أ- تسبب حكم أصدرته محكمة سويدية باخضاع الطائرات بدون طيار المزودة بكاميرات، للتشريعات المنظمة لكاميرات المراقبة، في إثارة احتجاجات من جانب المؤسسات الإعلامية ومحترفي تشغيل الطائرات بدون طيار والسياسيين.

وقضت المحكمة الادارية العليا فى السويد يوم الجمعة الماضي، بأن تعامل الطائرات بدون طيار المزودة بكاميرا على أنها كاميرا مراقبة، ولذا تحتاج إلى تصريح خاص لضمان احترام الخصوصية الشخصية. وينطبق الحكم على الأفراد الذين يمتلكون طائرات بدون طيار.

وانتقد جوستاف جيرديس، رئيس الجمعية السويدية لانظمة الطيران بدون طيار، والذي يضم نحو ألفين من العاملين المسجلين في مجال تشغيل الطائرات بدون طيار، الحكم ووصفه بأنه يهدد بإغلاق “قطاع أعمال بأكمله”.

وقال جيرديس في حديث للاذاعة السويدية، إن حكم المحكمة الادارية العليا سوف يؤثر على الشركات التي تستخدم الطائرات بدون طيار لمسح مساحات واسعة، ومنها على سبيل المثال، الشركات المعنية بالبناء أو الشركات التي تعمل في مجال الغابات.