الرئيس السوداني يصل السعودية في زيارة رسمية

الرياض- د ب أ- وصل الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى الرياض الاثنين، في زيارة رسمية للمملكة، يلتقي خلالها مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للبحث في تطورات الأوضاع في المنطقة خاصة الوضع في اليمن.

وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) أن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والسفير السوداني لدى المملكة، كانا في استقبال الرئيس البشير في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط( الرياض).

ومن المقرر أن يلتقي العاهل السعودي في وقت لاحق مع الرئيس البشير للبحث في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في اليمن وما تقوم به قوات التحالف العربي بقيادة المملكة ضد الحوثيين وأنصار صالح.

ويشارك السودان في عملية عاصفة الحزم، التي أطلقها التحالف العربي بقيادة السعودية ضد الحوثيين وأنصار صالح في اليمن في آذار/ مارس من العام الماضي.