الأردن يقرر استضافة القمة العربية المقبلة

عمان- أ ف ب- أعلن الأردن الاثنين انه قرر استضافة القمة العربية المقبلة بعد اعتذار اليمن، مؤكدا انه سيتشاور خلال الفترة المقبلة من أجل تحديد موعد لعقدها، حسبما افاد مصدر رسمي أردني.

وقالت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) إن “الملك عبدالله الثاني وجه لاستضافة مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورته الثامنة والعشرين بعد اعتذار الجمهورية اليمنية عن استضافة القمة”.

واضافت ان وزير الخارجية ناصر جودة ابلغ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بموافقة المملكة على “استضافة ورئاسة القمة العربية”.

واوضحت الوكالة أن “جودة قال في رسالة وجهها إلى أبو الغيط، انه سيتم التشاور خلال الفترة المقبلة حول الاجراءات والخطوات القادمة لتنسيق موعد انعقاد القمة وتوجيه الدعوات لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة”.

وكان الأمين العام للجامعة العربية ابلغ جودة في رسالة الاسبوع الماضي اعتذار اليمن عن ترؤس الدورة الثامنة والعشرين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة.

وينص ميثاق جامعة الدول العربية على “تناوب اعضاء المجلس على الرئاسة حسب الترتيب الهجائي لاسماء الدول الاعضاء”.

وعقدت آخر قمة عربية في موريتانيا يومي 25 و26 تموز/ يوليو الماضي بحضور سبعة من قادة الدول الـ22، وهم أميرا قطر والكويت، ورؤساء اليمن والسودان وجزر القمر وجيبوتي، إلى جانب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز الذي ترأس بلاده المنظمة لعام واحد.

وغاب عن تلك القمة الرئيس المصري والعاهل السعودي، على خلفية انقسامات وأزمات مستمرة في المنطقة العربية.