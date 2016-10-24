3 رجال في حياة شيرين سيف النصر أحدهما فنان تزوجته 4 شهور فقط

القاهرة ـ هي واحدة من جميلات التسعينات التي حققت النجاح بسرعة كبيرة، ورغم أعمالها الناجحة والمكانة التي وصلت لها اعترلت الفن وهي في قمة نجاحها دون أي تردد، إنها الفنانة شيرين سيف النصر.

الجميلة شيرين سيف النصر لا تعتبر الفن هو أهم شيء في حياتها، رغم أنها تعلقت به لفترة، لذلك فاجأت الجميع بإعلان اعتزالها عام 1996، عندما تزوجت للمرة الأولى من رجل الأعمال السعودي عبدالعزيز الإبراهيم، شقيق صاحب محطة إم بي سي، واختفت شيرين سيف النصر لفترة طويلة ثم عادت بعد سنوات وهي مطلقة.

شيرين عاشت قصة حب بعد ذلك مع الفنان مدحت صالح، وتزوجته لمدة أربع شهور فقط، وانفصلت عنه دون ان يذكر أي منهما سبب الانفصال، وفي هذا التوقيت خرجت عدد من الشائعات تقول إن الفنانة فيفي عبده كانت سبب الانفصال وخاصة أنها كانت تأخذ على مدحت صالح شيكات لم يلتزم بدفعها، ولكن فيفي نفت ذلك مؤخرًأ وأكدت أن مدحت صالح صديق وأنها لم تتسبب في انفصاله عن شيرين.

وفي 2010 عُقد قران الفنانة شيرين سيف النصر على جرّاح التجميل في المستشفى الألماني في الاسكندرية رائف الفقي، ولكن انفصلت عنه شيرين بعد ذلك.

وعن قصص الحب في حياة شيرين قيل أن الفنان أحمد زكي وقع في حبها اثناء تصوير فيلم «سواق الهانم»، وأن عائلتها رفضت زواجها منه، ولكن لم يتم تأكيد هذه الشائعات.

شيرين سيف النصر من مواليد عام 1967، وقدمت عدد من الأعمال الفنية ومن مسلسلاتها: «المال والبنون، غاضبون وغاضبات، اللص الذي أحبه، من الذي لا يحب فاطمة، على باب الوزير»، ومن أفلامها: «النوم في العسل، سواق الهانم، أمير الظلام».