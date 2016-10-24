مطعم في نيويورك يقدم لزبائنه الطعام في حاوية قمامة

نيويورك ـ ابتكرت إحدى المطاعم في الولايات المتحدة الأمريكية، طريقة غريبة من نوعها، قد لا يحبذها بعض الناس، حين قدم وجباته للزبائن من مخلفات الطعام الصالحة للأكل، المستخلصة من حاوية قمامة كبيرة، ويقدم الطعام في داخلها!.

ويعتبر تناول الطعام في مطعم Salvage Supperclub الموجود في مدينة نيويورك، واحد من أغرب الأفعال التي يمكنك القيام بها في تلك المدينة الكبيرة، والهدف من وراء هذا العمل رفع مستوى الوعي عند الناس حول النفايات الغذائية.

فقد قام صاحبه “جوش تريوفات” البالغ من العمر 32 عاماً، بتأسيس المطعم، وصرح حول ذلك: “نحن عادة نستخدم الأطعمة التي يقوم الناس بهدرها”، مشيراً إلى أنه في الولايات المتحدة الأمريكية يتم إلقاء نحو 40% من إمدادات الغذاء، وتشير التقديرات إلى أن الأسرة التي يبلغ عددها أربع أفراد يصل متوسط المال على الطعام الذي يتم إلقاؤه سنوياً 2275 دولار.

جوش وفريقه وضعوا هذا الأمر في الاعتبار، وقاموا بتجهيز قائمة طعام لهذا المطعم، وكانت القائمة مخصصة من الطعام الذي يتم إلقاؤه، وتعتبر الوصفة المفضلة لدى الجميع هي كريمة الموز الحامض مع بقايا بسكويت الكوكيز بالشوكولاته، حيث قام صاحب المطعم بشراء الموز ذو القشرة المسودة من المتاجر المحلية بسعر مخفض.

هذا المطعم الذي يقع داخل حاوية نفايات كبيرة متوقفة خارج أحد المنازل، يتم تنظيفه وتطهيره باستمرار، بالإضافة إلى تميزه بلمسة من الأناقة بفضل الأضواء المُعلقة. في قائمة الطعام يتوفر مجموعة من الأطعمة المنقوصة أو ذات العيوب، لكن وبحسب صاحب المطعم، فإنه بعد تناول الناس للطعام في داخل تلك الحاوية، فإن المواقف تتغير، ويُعجب الناس بتلك الفكرة.