واشنطن: تعهد الرئيس الموريتاني بعدم تعديل الدستور للترشح انجاز تاريخي

نواكشوط ـ د ب أ ـ وصفت الولايات المتحدة اعلان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بعدم المساس بالدستور للترشح مجددا في الانتخابات الرئاسية في بلاده بالحدث التاريخي.

جاء ذلك في بيان اصدرته السفارة الامريكية في موريتانيا اليوم الاثنين.

وقال البيان إن “التصريح القوي للرئيس حول عدم المساس بعدد المأموريات هو مثال ساطع للعالم العربي ولأفريقيا”.

وهنأت السفارة في البيان ولد عبد العزيز على التصريح الذي ادلى به في خطابه إلى الشعب الموريتاني في الـ20 تشرين أول/أكتوبر الجاري حول “عدم المساس بعدد المأموريات الرئاسية”.

وتابع البيان أن “موريتانيا ستحقق أول انتقال للسلطة من رئيس منتخب الى رئيس منتخب آخر، في عام .2019 وهذا الإنجاز يعتبر تاريخيا”.

وأفاد البيان أن واشنطن تشاطر ولد عبد العزيز “الرأي بشأن هذه القضية. ونلاحظ أن البلدان في جميع أنحاء العالم، وخاصة في العالم العربي وأفريقيا، تعطي أهمية بالغة لقيمة القيود على الفترات الرئاسية”.

وأشادت بما حققه الرئيس الموريتاني من انجازات لبلاده في مجال الطرق، والموانئ، بالإضافة إلى إجراء الكثير من التحسينات الأخرى، مثل المطار الدولي و بناء جامعة جديدة.