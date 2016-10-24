العاهل السعودي يناقش مع الرئيس السوداني الأوضاع في المنطقة

الرياضـ د ب أ ـ عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير، ناقشا خلالها مستجدات الأوضاع في المنطقة خاصة الوضع في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم أن الملك سلمان استعرض مع الرئيس البشير “العلاقات الأخوية وآفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة”.

يذكر أن البشير وصل إلى العاصمة السعودية الرياض صباح اليوم الاثنين، في زيارة رسمية للمملكة.

وكانت مصادر سعودية قالت في وقت سابق إن العاهل السعودي سيبحث مع البشير العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة الوضع في اليمن وما تقوم به قوات التحالف العربي بقيادة المملكة ضد الحوثيين وأنصار صالح.

وتشارك السودان في عملية عاصفة الحزم، التي أطلقها التحالف العربي بقيادة السعودية ضد الحوثيين وأنصار صالح في اليمن في آذار/مارس من العام الماضي.

وكان وزير الدفاع السوداني، عبد الرحيم محمد حسين أعلن، “أن أمن السعودية بالنسبة للسودان خط أحمر”.

يذكر أن السودان قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، تضامناً مع السعودية في مواجهة ما وصفته بـالمخططات الإيرانية، على خلفية حادثة الاعتداء على سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد مطلع العام الجاري.