وزير خارجية النظام السوري يزور موسكو





موسكو- أ ف ب- يزور وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم الجمعة موسكو لمحادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، حسب ما نقلت وكالة “انترفاكس″ الاثنين عن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف.

وقال غاتيلوف “من المقرر إن يزور وزير الخارجية السوري وليد المعلم موسكو في 28 تشرين الاول/اكتوبر لاجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف”.

وتأتي زيارة المعلم إلى العاصمة الروسية على خلفية تجدد المعارك بين قوات النظام والفصائل المعارضة في حلب بعد ثلاثة أيام من هدنة إنسانية انتهت مساء السبت دون السماح بإجلاء الجرحى من الأحياء المحاصرة.

ولم تشهد ثمانية ممرات حددها الجيش الروسي خلال الهدنة أي حركة. في النهاية، لم يغادر سوى ثمانية مقاتلين جرحى وسبعة مدنيين منطقة الفصائل.

واتهمت السلطات الروسية ووسائل إعلام النظام المقاتلين بمنع أي شخص من مغادرة مناطقهم. وأكد لافروف أن المقاتلين استخدموا “التهديدات والابتزاز والقوة الغاشمة”.