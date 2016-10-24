باريس: القتلى الخمسة لطائرة مالطا فرنسيون بينهم 3 تابعون لوزارة الدفاع 

إسطنبول- الأناضول- قال وزير الدفاع الفرنسي، جون إيف لودريان، إن الطائرة التي تحطّمت في مالطا صباح اليوم الاثنين أسفرت عن مقتل 5 فرنسيين.

وأوضح لودريان، عبر بيان، أن “3 من ضحايا الطائرة تابعون لوزارة الدفاع الفرنسية، والاثنان الآخران من المتعاقدين مع الوزارة”، وفق صحيفة “لوموند” الفرنسية.

وأضاف أن الطائرة كانت “في مهام استطلاعية في البحر الأبيض المتوسط لحساب وزارة الدفاع الفرنسية”.

وكشف لودريان أن “ثلاثة من الضحايا يعملون في المديرية العامة للأمن الخارجي (المخابرات)، مكلفين بمهام استخباراتية في ليبيا، واثنان من موظفي شركة CAE (تقدم خدمات التدريب لعملاء الطيران المدني والدفاع والأمن)”.

ووعد الوزير الفرنسي بفتح تحقيق داخلي بالتنسيق مع السلطات المحلية في مالطا لمعرفة أسباب الحادث.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون في مطار مالطا إن طائرة صغيرة تحطمت بعد فترة وجيزة من إقلاعها من المطار، في أسوأ حادث طيران شهدته البلاد في وقت السلم.

وأوضح المسؤولون أن الحادث وقع في حوالي الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش في منطقة لوكا، جنوبي جزيرة مالطا، بينما كانت الطائرة متجهة إلى مدينة مصراته الليبية.

وذكرت الصحيفة أن الطائرة من طراز مترولاينر، التي تتسع لعشرة ركاب، فيما لم ترد بعد أية معلومات عن أسباب تحطمها.